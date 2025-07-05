Fenerbahçe'de Lucas Vazquez transferi durduruldu!

Fenerbahçe'den Lucas Vazquez transferiyle ilgili flaş bir hamle geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Lucas Vazquez transferini bekletmeye karar verdi.

Fenerbahçe, an itibarıyla Lucas Vazquez transferinde farklı bir tasarrufta bulundu. Sarı lacivertli yönetim, Lucas Vazquez ile yaptığı görüşmeleri durdurma kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE FARKLI BİR TRANSFER SÜRECİ İSTENİYOR

Fenerbahçe'de daha iyi ve daha dinamik bir bek arayışlarının ön plana çıkmasıyla birlikte, Lucas Vazquez için bekleme kararı alındı. Esasen ise istenilen düzeyde bir isimle anlaşılamazsa, Lucas Vazquez ile tekrar masaya oturulacak ama şu an için öncelik Vazquez değil.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LUCAS VAZQUEZ VE PERFORMANSI

Real Madrid ile son sezonunda 52 maça çıkan Lucas Vazquez, 3350 dakika süre almış ve 2 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.