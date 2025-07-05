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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Lucas Vazquez transferi durduruldu!

Fenerbahçe'den Lucas Vazquez transferiyle ilgili flaş bir hamle geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Lucas Vazquez transferini bekletmeye karar verdi.

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Fenerbahçe'de Lucas Vazquez transferi durduruldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 20:08

Fenerbahçe, an itibarıyla transferinde farklı bir tasarrufta bulundu. Sarı lacivertli yönetim, Lucas Vazquez ile yaptığı görüşmeleri durdurma kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE FARKLI BİR TRANSFER SÜRECİ İSTENİYOR

Fenerbahçe'de daha iyi ve daha dinamik bir bek arayışlarının ön plana çıkmasıyla birlikte, Lucas Vazquez için bekleme kararı alındı. Esasen ise istenilen düzeyde bir isimle anlaşılamazsa, Lucas Vazquez ile tekrar masaya oturulacak ama şu an için öncelik Vazquez değil.

Fenerbahçe'de Lucas Vazquez transferi durduruldu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LUCAS VAZQUEZ VE PERFORMANSI

Real Madrid ile son sezonunda 52 maça çıkan Lucas Vazquez, 3350 dakika süre almış ve 2 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LUCAZ VAZQUEZ REAL MADRID'DEN NEDEN AYRILIYOR?
İspanyol deviyle kontratı sona eren 34 yaşındaki sağ bek, kulüpten yeni sözleşme teklifi almamıştı.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Lucas Vazquez
#Spor
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