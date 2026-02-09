Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan ideal takım tarifi geldi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşma sonrasında adeta ideal takım tarifini verdi.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN İDEAL TAKIM TARİFİ

"Maçtan memnunuz. 13 karşılaşma kaldı ve hepsi final. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik! Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var. Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız. N'Golo Kante'yi de ilk maçı açısından iyi buldum."

