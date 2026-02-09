Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan ideal takım tarifi geldi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Esasen ise Saran, transfer sezonunda ekip olarak hareket ettiklerini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan ideal takım tarifi geldi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 23:07

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşma sonrasında adeta ideal takım tarifini verdi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan ideal takım tarifi geldi!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN İDEAL TAKIM TARİFİ

"Maçtan memnunuz. 13 karşılaşma kaldı ve hepsi final. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik! Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var. Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız. N'Golo Kante'yi de ilk maçı açısından iyi buldum."

https://x.com/Fenerbahce/status/2020934948254015776?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Sarı lacivertliler, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.