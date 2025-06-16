Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Jonathan David'in alternatifi Fransa'da bulundu!

Fenerbahçe'de Jonathan David'in alternatifi olarak Evann Guessand transferi gündeme alındı. Jonathan David ile anlaşamama ihtimalini gözeten Fenerbahçe, Evann Guessand için resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Evann Guessand ismi resmen Jonathan David'in yerine düşünülüyor. Jonathan David tarafından net bir cevap alamayan Fenerbahçe yönetimi, Nice forması giyen Evann Guessand için Fransız ekibiyle sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE JONATHAN DAVID DERKEN EVANN GUESSAND TRANSFERİ

Fenerbahçe'de yüksek tempolu forvet arayışları devam ediyor. Edin Dzeko sonrasında çok daha yüksek ritimli bir hücum hattı kurgulayan Fenerbahçe yönetimi, Jonathan David'in alternatifi olarak Evann Guessand için girişimlerde bulundu. Süreç özelinde iki ismin de yıpratıcı bir tarzı olması özellikle dikkat çekerken, Jose Mourinho'nun Chelsea'deki Didier Drogba tercihi ayrıca akıllara geldi. Esasen ise Fenerbahçe'nin, Evann Guessand'ın 25 milyon Euroluk bonservisi sebebiyle önceliği Jonathan David'e vermesi ve maaş teklifinde artışa gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ EVANN GUESSAND'IN NICE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin resmi transfer görüşmelerine başladığı Evann Guessand, bu sezon Nice ile 42 maça çıktı ve 13 gol ile 10 asistlik etkileyici bir katkı sağladı. Son olarak da 23 yaşındaki Fildişili golcünün, Nice ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.