28°
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'

Fenerbahçe, alınan üst üste başarısız sonuçlardan dolayı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yeni sezona çok iddialı bir kadro hazırlayan sarı lacivertliler iddialara göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ı arayarak teklifte bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'
’de teknik direktörlük çalışmaları hız kaybetmeden devam ederken, ’ta Avrupa’da elenmesinin ardından göreve getirilen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'

‘‘SERGEN YALÇIN’I ARADILAR!’’

Gazeteci Levent Ümit Erol Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Sergen Yalçın’ı aradığını iddia etti. İşte Erol’un söyledikleri; “Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe aradı. 3 yıldır aramadılar, adam anlaştı aradılar. Sergen Yalçın, 'Söz verdim' dedi. Gece Beşiktaş ile anlaştı sabah F.Bahçe aradı.“

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN İSİM VERDİ

ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Levent Ümit Erol, ‘‘Fenerbahçe'de yönetim kurulunun %99'u İsmail Kartal'ı istiyor. Birkaç isim yurt dışından yabancı hoca istiyor. Roger Schmidt reddetti. Stuttgart hocası Hoeness teklif gelmediğini söyledi.’’ İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi!

‘‘İSMAİL KARTAL BEKLİYOR!’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, ‘‘Fenerbahçe’de yabancı adayların birçoğuyla görüşüldü. Görüşülmeyenlerle de kısa süre içerisinde görüşülecek. Hiçbirinden sonuç alınamazsa; İsmail Kartal bekliyor.’’ dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'

‘‘ÖNEMLİ BİR KESİM’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, “Fenerbahçe iki-üç Alman teknik adamla görüşüyor. Yönetimde önemli bir kesim de İsmail Kartal’ın açıklanmasını istiyor. Son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek ve kısa zamanda da karar vermesini bekliyoruz.” diye söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'
Fenerbahçe'ye talih kuşu! Real Madrid'den 2 yıldız isim geliyor
