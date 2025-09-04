Fenerbahçe'de teknik direktörlük için şok bir iddia ortaya atıldı! 'Sergen Yalçın'ı aradılar'

Fenerbahçe’de teknik direktörlük çalışmaları hız kaybetmeden devam ederken, Beşiktaş’ta Avrupa’da elenmesinin ardından göreve getirilen Sergen Yalçın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

‘‘SERGEN YALÇIN’I ARADILAR!’’

Gazeteci Levent Ümit Erol Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Sergen Yalçın’ı aradığını iddia etti. İşte Erol’un söyledikleri; “Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe aradı. 3 yıldır aramadılar, adam anlaştı aradılar. Sergen Yalçın, 'Söz verdim' dedi. Gece Beşiktaş ile anlaştı sabah F.Bahçe aradı.“

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN İSİM VERDİ

İsmail Kartal ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Levent Ümit Erol, ‘‘Fenerbahçe'de yönetim kurulunun %99'u İsmail Kartal'ı istiyor. Birkaç isim yurt dışından yabancı hoca istiyor. Roger Schmidt reddetti. Stuttgart hocası Hoeness teklif gelmediğini söyledi.’’ İfadelerini kullandı.

‘‘İSMAİL KARTAL BEKLİYOR!’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, ‘‘Fenerbahçe’de yabancı adayların birçoğuyla görüşüldü. Görüşülmeyenlerle de kısa süre içerisinde görüşülecek. Hiçbirinden sonuç alınamazsa; İsmail Kartal bekliyor.’’ dedi.

‘‘ÖNEMLİ BİR KESİM’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, “Fenerbahçe iki-üç Alman teknik adamla görüşüyor. Yönetimde önemli bir kesim de İsmail Kartal’ın açıklanmasını istiyor. Son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek ve kısa zamanda da karar vermesini bekliyoruz.” diye söyledi.