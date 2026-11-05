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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:26

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Liverpool galibiyetinin ardından konuştu! "Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, "Çok iyi mücadele ettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. Bu galibiyet inşallah bizim için dönüm noktası olur ve sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bunu inşallah hep birlikte güzel bir şekilde anarız, hatırlarız" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Vedat Muric, Liverpool galibiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:26

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muric, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Liverpool galibiyetinin ardından konuştu! "Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum"

Muric, "Öncelikle, çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bugün hak ettik. Bugün hissiyatım bu maçın bizim adımıza çok iyi geçeceğiydi. Çok iyi mücadele ettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. Bu galibiyet inşallah bizim için dönüm noktası olur ve sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bunu inşallah hep birlikte güzel bir şekilde anarız, hatırlarız" diye konuştu.

Tribün atmosferine ilişkin de konuşan Kosovalı oyuncu, "Her zaman inanılmazlar ama bugün ayrı bir inanılmazdı. Hava da yağmurlu ama yine tıklım tıklımdı. Gelen herkese gerçekten kendi adıma, takım arkadaşlarım adına canlı yayında teşekkür ederim. Bugün müthişti de biz de sahada onların uzun zamandır görmek istediği Fenerbahçe'yi gösterdiğimizi düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'yi saha dışında, saha içinde ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"EMRE HOCA EN İYİ SEÇİM OLDU"

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü ’na dair düşüncelerini de paylaşan Muric, "Emre hoca kulübün bir efsanesi. Ben 6-7 sene önce buradayken onun hocalık dönemini biri olarak kullandığı metodolojisini, metodun farkı, analiz, iletişim ayarı, kapasitesi olsun, gerçekten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğuna zaten laf yok. Bu süreçte bence olması gereken en güzel seçim Emre Hoca oldu. İnşallah hep birlikte Emre Hoca'nın önderliğinde saha içindeki harika oyunumuzla, mücadelemizle inşallah şampiyonluğa ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Liverpool galibiyetinin ardından konuştu! "Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET GOLÜNÜ ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

2008 yılındaki Fenerbahçe - Chelsea maçını hatırladığını ve bugün galibiyet golünü kendisi attığı için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "18 sene önce ben çocukken Chelsea’yi 2-1 yendiğimiz maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben Kosova'da arkadaşlarımla birlikte izlemiştim. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet golünü attığım için çok mutluyum, gururluyum" sözlerini kaydetti.

"FENERBAHÇE'DE BASKI OLMASI NORMAL"

Eleştirilere saygı duyduğunu da aktaran Vedat Muric, "Eleştiriler tabii ki olacak. Fenerbahçe’de baskı olması normal. Sadece bazen acımasız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda herkes eleştiri yapma özgürlüğüne sahip. O yüzden bizi destekleyenlere, eleştiri yapanlara da eleştiriyi yapıp destekleyenlere de saygımız sonsuz. Kadromuzun çok kaliteli kadro olduğunu görüyoruz. Oldu yorum her zaman açık yani. Kazandığın zaman her şey çok iyi, kaybettiğimiz zaman maalesef ki eleştiriler oluyor. Biz yine bugün mücadele ettiğimiz gibi sezon sonuna da yayarsak bu şekilde bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#vedat muriç
#Spor
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