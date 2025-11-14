Fenerbahçe'de yönetimsel hamleler devam ediyor: Ayrılık için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'de yönetim bazında bir ayrılık daha yaşandı. Süper Lig devi, Fenerbahçe Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

"Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar’a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar’a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz."

FENERBAHÇE'DE FARKLI PLANLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticiler özelinde önemli değişiklikler gerçekleştiriyor.