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 | Murat Makas

Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Yves Bissouma için tüm imkanlar seferber edilecek

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe tekrar Ada'ya yüzünü döndü. Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Yves Bissouma için tüm imkanlar seferber edilecek
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:35

çalışmalarını sürdüren orta saha için rotasını yeniden İngiltere’ye döndürdü. Sarı-lacivertli ekip 'ın yıldızı Yves Bissouma için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Yves Bissouma için tüm imkanlar seferber edilecek

FENERBAHÇE'DEN BISSOUMA ATAĞI

Joao Palhinha'yı Bayern Münih'ten kiralayan İngiliz ekibi, Malili futbolcuyu satış listesine koydu ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağını duyurdu.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, West Ham United'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki ön libero için 15 milyon euroluk bir paket hazırladı.

Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Yves Bissouma için tüm imkanlar seferber edilecek

ADA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde Ada'ya gidecek ve bu transfer için Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek.

Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Yves Bissouma için tüm imkanlar seferber edilecek

Futbola Mali'deki JMG Bamako'da başlayan Yves Bissouma, 2016'da Lille'e transfer oldu. 2018'de ise Lille'den Brighton'a 16.8 milyon euroya gitti. Malili oyuncu, 2022'de ise 29.2 milyon euroya Tottenham'a geçti.

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#transfer
#premier lig
#tottenham
#Fenerbahçe
#Bissouma
#Yves Bissouma
#Spor
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