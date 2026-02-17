Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Bu sezon 15 maç kaçırmıştı!

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in sakatlığı devam ediyor. Fenerbahçe öncesinde kariyeri boyunca sadece 10 maç kaçıran Meksikalı orta saha, an itibarıyla ise Türkiye'de daha şimdiden 15 maçta forma giyemedi.

FENERBAHÇE'DEN EDSON ALVAREZ DUYURUSU

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2023823009518129303?s=20

FENERBAHÇE'DE EDSON ALVAREZ'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 17 maça çıkan Edson Alvarez, 1 asistlik katkı sağlamıştı.