Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Bu sezon 15 maç kaçırmıştı!

Fenerbahçe'den Edson Alvarez için bilgilendirme geldi. Sarı lacivertliler, yıldız orta sahanın ameliyat olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Bu sezon 15 maç kaçırmıştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 21:37

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in sakatlığı devam ediyor. Fenerbahçe öncesinde kariyeri boyunca sadece 10 maç kaçıran Meksikalı orta saha, an itibarıyla ise Türkiye'de daha şimdiden 15 maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Bu sezon 15 maç kaçırmıştı!

FENERBAHÇE'DEN EDSON ALVAREZ DUYURUSU

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2023823009518129303?s=20

FENERBAHÇE'DE EDSON ALVAREZ'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 17 maça çıkan Edson Alvarez, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MEKSİKALI ORTA SAHA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
28 yaşındaki Edson Alvarez'in, 1.5-2 ay civarında rehabilitasyon süreci geçirmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe dünya genelinde çalıştırılması en zor takımlar arasında gösterildi: Birçok spor branşından sürpriz ekipler!
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hücum üçlüleri Avrupa listesinde: Anderson Talisca ile Paul Onuachu etkisi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.