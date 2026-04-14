Fenerbahçe'den flaş TFF çıkarması: Videolar federasyona sunuldu

Fenerbahçe yönetimi, TFF’ye çıkarma yaptı. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.

Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararların bulunduğu videoların da dosyaya eklendiği öğrenildi.