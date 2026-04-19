Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinin biletleriyle ilgili açıklama! Taraftarlar için belirlenen kriterler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarlar için belirlenen kriterleri duyurdu.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:45

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı sürerken gözler 31. haftada oynanacak maçlara çevrildi. Ligin 31. haftasında 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 67 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, dev derbide karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadele, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'DEN DERBİ BİLETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dev derbiye doğru geri sayım sürerken Fenerbahçe'den deplasman biletleri hakkında açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular yarın saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı! "Üzüldük ama hala inanıyorum"
Okan Buruk'tan hakemle ilgili sert eleştiri! "Enteresan şeyler oluyor"
