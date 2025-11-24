Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Jadon Sancho'ya, sarı lacivertlilerden ters köşe geldi. Halihazırda Jadon Sancho transferini ağırdan almaya karar veren Fenerbahçe yönetimi, İngiliz yıldıza beklenenden farklı bir yaklaşım gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE JADON SANCHO İÇİN TRANSFER TEZATI

Jadon Sancho'nun geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Süper Lig devleriyle temaslarda bulunması gündemi meşgul ederken, Fenerbahçe ise süreci bambaşka bir noktaya taşıdı! 25 yaşındaki Jadon Sancho'nun son dönemdeki istikrar çizgisini gözeten Fenerbahçe, yıldız oyuncuya haber gönderdi ve form durumunun takip edileceğini belirtti. Esasen ise sarı lacivertliler, Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar izleyecek ve potansiyeline yatırım yapmak isterse de hızlıca transfer görüşmelerine başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JADON SANCHO VE PERFORMANSI

Manchester United'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Jadon Sancho, şu ana kadar sadece 358 dakika süre bulabilmiş ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı.