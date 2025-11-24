Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
12°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!

Fenerbahçe'de Jadon Sancho transferi için sürpriz bir süreç yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Jadon Sancho'yu bekletmeye karar verdi.

Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Jadon Sancho'ya, sarı lacivertlilerden ters köşe geldi. Halihazırda Jadon Sancho transferini ağırdan almaya karar veren Fenerbahçe yönetimi, İngiliz yıldıza beklenenden farklı bir yaklaşım gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!

FENERBAHÇE'DE JADON SANCHO İÇİN TRANSFER TEZATI

Jadon Sancho'nun geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi ve Süper Lig devleriyle temaslarda bulunması gündemi meşgul ederken, Fenerbahçe ise süreci bambaşka bir noktaya taşıdı! 25 yaşındaki Jadon Sancho'nun son dönemdeki istikrar çizgisini gözeten Fenerbahçe, yıldız oyuncuya haber gönderdi ve form durumunun takip edileceğini belirtti. Esasen ise sarı lacivertliler, Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar izleyecek ve potansiyeline yatırım yapmak isterse de hızlıca transfer görüşmelerine başlayacak.

Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JADON SANCHO VE PERFORMANSI

Manchester United'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Jadon Sancho, şu ana kadar sadece 358 dakika süre bulabilmiş ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

Fenerbahçe'den İngiliz yıldıza transferde ters köşe: Bekleme kararı alındı!

Sıkça Sorulan Sorular

JADON SANCHO'NUN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yazında serbest kalacak olan İngiliz yıldız, ciddi bir imza parası ve maaş anlaşmasıyla Süper Lig'e transfer olmak istiyor.
