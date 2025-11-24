Arsenal'in şampiyonluk ateşi Tottenham'ı da yaktı geçti!

Arsenal, Tottenham'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlıların golleri Leandro Trossard (36) ve Eberechi Eze'den (41, 46, 76) gelirken, konuk Spurs ise tek sayısını 55. dakikada Richarlison ile buldu.

ARSENAL ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Tottenham maçını beklenenden rahat şekilde sonuca götüren Arsenal, farklı galibiyetle birlikte 29 puana ulaştı ve ikinci sıradaki Chelsea'ye 6 puan fark attı. Ayrıca da kritik müsabakada hat-trick yapan Eberechi Eze, Premier Lig tarihinde bu başarıya ulaşan 400. futbolcu oldu.

SIRADAKİ MAÇ CHELSEA'YLE!

Premier Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına konuk olacak.