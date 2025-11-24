Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Arsenal'in şampiyonluk ateşi Tottenham'ı da yaktı geçti!

Premier Lig'in 12. hafta maçında Arsenal ile Tottenham karşılaştı. Şampiyonluk hesapları yapan Topçular, kritik maçta farklı kazandı ve zirvedeki yerini pekiştirdi.

Arsenal'in şampiyonluk ateşi Tottenham'ı da yaktı geçti!
Burak Ayaydın
24.11.2025
24.11.2025
Arsenal, Tottenham'ı 4-1 ile geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlıların golleri Leandro Trossard (36) ve Eberechi Eze'den (41, 46, 76) gelirken, konuk Spurs ise tek sayısını 55. dakikada Richarlison ile buldu.

Arsenal'in şampiyonluk ateşi Tottenham'ı da yaktı geçti!

ARSENAL ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Tottenham maçını beklenenden rahat şekilde sonuca götüren Arsenal, farklı galibiyetle birlikte 29 puana ulaştı ve ikinci sıradaki Chelsea'ye 6 puan fark attı. Ayrıca da kritik müsabakada hat-trick yapan Eberechi Eze, Premier Lig tarihinde bu başarıya ulaşan 400. futbolcu oldu.

Arsenal'in şampiyonluk ateşi Tottenham'ı da yaktı geçti!

SIRADAKİ MAÇ CHELSEA'YLE!

Premier Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına konuk olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİMLE OYNAYACAK?
Topçular, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin 5 gollü zaferinde Önder Özen tespiti: Şampiyonluğun şifresini verdi!
Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!
