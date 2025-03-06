Fenerbahçe'den Rangers'a başsağlığı: Trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Fenerbahçe-Rangers maçı için İstanbul'a gelen İskoçyalı bir taraftar hayatını kaybetti. Rangers; trafik kazasının sebep olduğu kaybı duyururken, Fenerbahçe'den de başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe-Rangers maçı için İskoçya'dan İstanbul'a gelen bir taraftar hayatını kaybetti. Rangers'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kulüpteki herkesin bu zor zamanda aklında olan tek şey taraftarımızın ailesi ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili Türk ve İngiliz yetkililerle iletişim halindeyiz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN RANGERS'A BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz. Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." denildi.

https://x.com/Fenerbahce/status/1897582050896449850