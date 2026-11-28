Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de stadyum ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki stadyumun kapasitesini artırma planının yanı sıra, Maltepe'de yapılması planlanan yeni stadyuma taşınacağı yönündeki iddialar da uzun süredir gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den önemli bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübe iletilmiş herhangi bir teklif bulunmadığını ve bu konuda kongre planlaması yapılmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır. İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur. Bu çerçevede, yönetim kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."