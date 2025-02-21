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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli En-Nesyri'den dikkat çeken paylaşım! "Taklit edemezsin"

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'den sosyal medya paylaşımı geldi. Anderlecht maçı sonrası paylaşım yapan Youssef En-Nesyri, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli En-Nesyri'den dikkat çeken paylaşım!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:32

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 1 gol attığı Anderlecht maçından sonra flaş açıklamalarda bulundu ve eleştirilere cevap verdi.

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"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğün şey sadece yüzey. Her adımın ardında bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben de ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."

En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım geldi: "Konuşmaya devam et" - 4. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

YOUSSEF EN-NESYRI KAÇ GOL ATTI?
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 36 maça çıkan En-Nesyri, 24 gol attı ve 4 de asist yaptı.

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#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe Derbisi
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