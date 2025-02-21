Fenerbahçeli En-Nesyri'den dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 1 gol attığı Anderlecht maçından sonra flaş açıklamalarda bulundu ve eleştirilere cevap verdi.

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"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğün şey sadece yüzey. Her adımın ardında bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben de ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."