Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a transfer kancası!

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çizme basınının haberine göre Atalanta, Fenerbahçeli orta saha için nabız yoklamaya başladı.

FENERBAHÇE'DE SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ

Atalanta Teknik Direktörü Ivan Juric'in Verona'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Sofyan Amrabat, eski hocası tarafından transfer listesine yazıldı. Ayrıca Amrabat'ın Serie A'yı tanıdığını da gözeten Juric, Faslı orta sahanın transfer edilmesini istedi.

SOFYAN AMRABAT VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.