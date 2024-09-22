Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçeli taraftarlardan protesto: "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi

Fenerbahçeli taraftarlardan protesto: "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 00:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 00:55

Fenerbahçe taraftarları mağlubiyet sonrası Ülker Stadyumu önünde toplanarak Ali Koç'u ve takım yönetimini protesto etti. Taraflarlar 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası yönetimin istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçından yenilgiyle ayrılan sarı lacivertliler başarısızlığın faturasını Ali Koç​ ve yönetime çıkardı. Taraftarlar Ali Koç ve yönetimin hesap vermesini istedi.

3-1 mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fenerbahçeli taraftarlardan protesto: "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçegalatasaraymacali koç

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...