Fenerbahçeli taraftarlardan protesto: "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 00:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 00:55
Fenerbahçe taraftarları mağlubiyet sonrası Ülker Stadyumu önünde toplanarak Ali Koç'u ve takım yönetimini protesto etti. Taraflarlar 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası yönetimin istifa etmesi yönünde sloganlar attı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçından yenilgiyle ayrılan sarı lacivertliler başarısızlığın faturasını Ali Koç ve yönetime çıkardı. Taraftarlar Ali Koç ve yönetimin hesap vermesini istedi.
3-1 mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com