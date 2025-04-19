Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası: 20 milyon Euroluk transfer!

Fenerbahçeli Milan Skriniar için Vitor Pereira'nın transfer girişimi gündeme geldi. İngiliz basını, Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton Wanderers'ın Milan Skriniar için 20 milyon Euroyu gözden çıkardığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası: 20 milyon Euroluk transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 12:09

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için Vitor Pereira'dan transfer hamlesi geldi. Portekizli hoca, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Milan Skriniar'ın Wolverhampton Wanderers için iyi bir hamle olacağını belirtti ve kulüp yönetiminden sürpriz transfer için talepte bulundu.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR'A VITOR PEREIRA'DAN TRANSFER KANCASI

Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak PSG'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers, gelecek sezon planlamaları kapsamında Milan Skriniar için ön araştırmalara başladı ve 20 milyon Euroluk bütçe ayırdı. İngiliz basınının haberine göre ise an itibarıyla Premier Lig'den birkaç kulüp daha deneyimli savunmacıyla yakından ilgileniyor.

Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası: 20 milyon Euroluk transfer!

SKRINIAR PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıkan ve 2 gol ile 2 asistlik katkı yapan Skriniar, taraftarlardan tam not almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SKRINIAR'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Skriniar, taliplerin artmasıyla birlikte 20 milyon Euro bandına yükseldi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alexander Sörloth transferi resmen duyuruldu: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu!
İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor: Persepolis'ten transferde ters köşe!
ETİKETLER
#vitor pereira
#vitor pereira
#Transfer Haberleri
#Milan Skriniar
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.