Fenerbahçeli yıldıza Vitor Pereira kancası: 20 milyon Euroluk transfer!

Fenerbahçeli Milan Skriniar için Vitor Pereira'nın transfer girişimi gündeme geldi. İngiliz basını, Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton Wanderers'ın Milan Skriniar için 20 milyon Euroyu gözden çıkardığını duyurdu.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için Vitor Pereira'dan transfer hamlesi geldi. Portekizli hoca, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Milan Skriniar'ın Wolverhampton Wanderers için iyi bir hamle olacağını belirtti ve kulüp yönetiminden sürpriz transfer için talepte bulundu.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR'A VITOR PEREIRA'DAN TRANSFER KANCASI

Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak PSG'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers, gelecek sezon planlamaları kapsamında Milan Skriniar için ön araştırmalara başladı ve 20 milyon Euroluk bütçe ayırdı. İngiliz basınının haberine göre ise an itibarıyla Premier Lig'den birkaç kulüp daha deneyimli savunmacıyla yakından ilgileniyor.

SKRINIAR PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 16 maça çıkan ve 2 gol ile 2 asistlik katkı yapan Skriniar, taraftarlardan tam not almıştı.