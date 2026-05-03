Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları'ndan Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkını 4 puana düşüren sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yolların ayrıldığı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili konuşan Torunoğulları, "Hiçbir ayrılık nedensiz değildir ve tek taraflı değildir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 01:25
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 01:27

Trendyol 'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile , Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, karşılaşmayı Anderson Talisca'nın attığı gollerle 3-1 kazanmayı başardı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları'ndan Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir"

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın puan kaybıyla zirve yarışında farkı 4'e indirdi ve bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golleriyle RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70'e yükseltirken, lider Galatasaray'ın puan kaybıyla ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkı 4'e indi.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim olarak az konuşan ve işine bakan bir tarzları olduğunu belirtti.
Torunoğulları, hafta içinde teknik direktörle yolların ayrıldığını ve hiçbir ayrılığın nedensiz olmadığını, hocaya başarılar dilediğini söyledi.
Kalan son 2 maçı da iyi oynayarak sezonu kapatacaklarını ve destekleyen taraftarlara teşekkür etti.
Torunoğulları, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusunun sakat olduğunu ancak bu durumun kimse tarafından gündeme getirilmediğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde puanını 70'e yükselterek lider Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkını 4'e düşürdü.

Fenerbahçe Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, 3-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KALAN SON 2 MAÇIMIZI DA İYİ OYNAYARAK SEZONU KAPATACAĞIZ"

Son haftalarda ligin en formda takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız" ifadelerini kullandı.

"GİDEN GİTMİŞ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Teknik Direktör Domenico Tedesco’yla ilgili de konuşan Ertan Torunoğulları, "Karşılamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımı değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok" cümlelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den dikkati çeken açıklama! "Ligi ikinci bitirmek istiyoruz"
Okan Buruk, 4-1'lik Samsunspor yenilgisiyle ilgili konuştu! "Bugün çok fazla hata yaptık"
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#rams başakşehir
#Fenerbahçe
#Ertan Torunoğulları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.