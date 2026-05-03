Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, karşılaşmayı Anderson Talisca'nın attığı gollerle 3-1 kazanmayı başardı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları'ndan Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir" Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın puan kaybıyla zirve yarışında farkı 4'e indirdi ve bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golleriyle RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70'e yükseltirken, lider Galatasaray'ın puan kaybıyla ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkı 4'e indi. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim olarak az konuşan ve işine bakan bir tarzları olduğunu belirtti. Torunoğulları, hafta içinde teknik direktörle yolların ayrıldığını ve hiçbir ayrılığın nedensiz olmadığını, hocaya başarılar dilediğini söyledi. Kalan son 2 maçı da iyi oynayarak sezonu kapatacaklarını ve destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Torunoğulları, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusunun sakat olduğunu ancak bu durumun kimse tarafından gündeme getirilmediğini ifade etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde puanını 70'e yükselterek lider Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkını 4'e düşürdü.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, 3-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KALAN SON 2 MAÇIMIZI DA İYİ OYNAYARAK SEZONU KAPATACAĞIZ"

Son haftalarda ligin en formda takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız" ifadelerini kullandı.

"GİDEN GİTMİŞ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Teknik Direktör Domenico Tedesco’yla ilgili de konuşan Ertan Torunoğulları, "Karşılamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımı değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok" cümlelerine yer verdi.