Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosu belli oldu! İyileşmişti ama kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlattığı belirtilen kaleci Livakovic riske edilmedi.

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Sloven kalecinin yanı sıra Allan Saint Maximin, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Djiku ve Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin 20 kişilik Belçika kafilesinde yer alan isimler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.