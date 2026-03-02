Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliğini Tivubu Spor'da değerlendiren Erman Özgür, Nottingham Forest mücadelesini öne çıkardı. Esasen ise Erman Özgür, Fenerbahçe adına yönetimin belirlediği hedeflere odaklandı ve bir eksiklik olduğunu anlattı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti!
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe'nin zorlu sürecini kısaca analiz eden eski futbolcu Erman Özgür, sarı lacivertliler adına çarpıcı bir Nottingham Forest tespiti yaptı.

0:00 84
FENERBAHÇE'NİN ANTALYASPOR BERABERLİĞİNE ERMAN ÖZGÜR'DEN NOTTINGHAM FOREST TESPİTİ!

Fenerbahçe'nin potansiyeline farklı bir yaklaşımda bulunan Erman Özgür, "Fenerbahçe Avrupa'ya öncelik verdi mi? Yani Nottingham Forest maçında Fenerbahçe elinden geleni yaptı da mı elendi? Fenerbahçe tüm gücüyle oynadı mı Nottingham Forest'a karşı? Bence oynamadı, Avrupa'ya ağırlık verilmedi!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti!

Bu durumda Fenerbahçe'nin harcadığı paranın karşılığını aldığını da düşünmüyorum. Şampiyon olsa da düşünmüyorum. Diğer taraftaysa Galatasaray; Beşiktaş'ı mağlup ederse, Fenerbahçe adına Avrupa'dan sonra Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı da bitme noktasına gelir." dedi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti!

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST EŞLEŞMESİ NASIL İLERLEMİŞTİ?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmenin ilk maçını Kadıköy'de oynamış ve 3-0'lık flaş bir mağlubiyet almıştı! Ardından ise rövanş için İngiltere'ye giden Fenerbahçe; zorlu deplasmanda Nottingham Forest karşısında sürpriz şekilde 2-0 öne geçerek tur için umutlanmış, daha sonra ise skoru koruyamayarak gol yemiş ve 2-1'lik galibiyetle Avrupa'ya veda etmişti.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST DEPLASMANINDAKİ GOLLERİ KİMDEN GELMİŞTİ?
Kerem Aktürkoğlu, temsilcimizi golleriyle zafere taşımıştı.
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe camiasına net mesaj!
Fenerbahçe'de geç yapılan oyuncu değişiklilerine çarpıcı açıklama!
