Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe'nin zorlu sürecini kısaca analiz eden eski futbolcu Erman Özgür, sarı lacivertliler adına çarpıcı bir Nottingham Forest tespiti yaptı.

Dinle

Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliği sonrasında Nottingham Forest tespiti! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 84

FENERBAHÇE'NİN ANTALYASPOR BERABERLİĞİNE ERMAN ÖZGÜR'DEN NOTTINGHAM FOREST TESPİTİ!

Fenerbahçe'nin potansiyeline farklı bir yaklaşımda bulunan Erman Özgür, "Fenerbahçe Avrupa'ya öncelik verdi mi? Yani Nottingham Forest maçında Fenerbahçe elinden geleni yaptı da mı elendi? Fenerbahçe tüm gücüyle oynadı mı Nottingham Forest'a karşı? Bence oynamadı, Avrupa'ya ağırlık verilmedi!

Bu durumda Fenerbahçe'nin harcadığı paranın karşılığını aldığını da düşünmüyorum. Şampiyon olsa da düşünmüyorum. Diğer taraftaysa Galatasaray; Beşiktaş'ı mağlup ederse, Fenerbahçe adına Avrupa'dan sonra Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı da bitme noktasına gelir." dedi.

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST EŞLEŞMESİ NASIL İLERLEMİŞTİ?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmenin ilk maçını Kadıköy'de oynamış ve 3-0'lık flaş bir mağlubiyet almıştı! Ardından ise rövanş için İngiltere'ye giden Fenerbahçe; zorlu deplasmanda Nottingham Forest karşısında sürpriz şekilde 2-0 öne geçerek tur için umutlanmış, daha sonra ise skoru koruyamayarak gol yemiş ve 2-1'lik galibiyetle Avrupa'ya veda etmişti.