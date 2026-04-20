Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da Konyaspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Marco Asensio kadroda yer almıyor. Dorgeles Nene de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

3 YILDIZ İSİM EKSİK

Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.



Fenerbahçe’nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif."