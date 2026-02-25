Menü Kapat
TGRT Haber
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! Tam 9 isim kadroya yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a konuk olacak. İlk karşılaşmada İstanbul'da aldığı 3-0'lık mağlubiyetin dezavantajıyla maça çıkacak sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan, cezalı olan ve statü gereği Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen toplam 9 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! Tam 9 isim kadroya yer almadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 15:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! Tam 9 isim kadroya yer almadı

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de Nottingham Forest tur atlayacak. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek. Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! Tam 9 isim kadroya yer almadı

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! Tam 9 isim kadroya yer almadı

Maç için özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket eden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca ve cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2026628480197099681

Sarı-lacivertlilerin 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif."

