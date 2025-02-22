Fenerbahçe'nin RAMS Park karnesi! Kaç kez kazandılar

Galatasaray ve Fenerbahçe 16. kez RAMS Park'ta karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan derbilerde Fenerbahçe dengeyi sağladı, işte detaylar.

Galatasaray ve Fenerbahçe, pazartesi günü derbi için sahaya çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan dev maç öncesi, Fenerbahçe'nin istatistikleri dikkat çekiyor.

16. RANDEVU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbide rakibini RAMS Park'ta 16. kez konuk edecek. Bugüne kadar yapılan 15 maçta ise eşitlik var. Galatasaray ve Fenerbahçe 5'er kez kazanırken, 5 mücadele ise berabere bitmişti. Ayrıca da sarı lacivertli ekip, RAMS Park'ta oynanan ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kazanan taraf olmuştu. 2011'de oynanan derbi, Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak da kayıtlara geçmişti.

GOLLERDE GALATASARAY ÜSTÜN

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Aslan, son 14 yılda sahasında oynanan 15 maçta 16 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe de rakibine 13 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda 4 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

EN GOLCÜ SNEIJDER

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu.