Fenerbahçe'nin stadyum projesi ortaya çıktı! Kapasite 65 bine çıkartılacak

Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu toplantısında önemli bir stat projesi gündeme geldi. Futbol Arena’da konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun kapasitesini artırma konusunu gündemine aldı.

65 BİN KİŞİLİK YENİ PROJE...

Yönetim, stadın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisini de kapsayan bir genişletme çalışmasıyla stadı 65 bin kişilik kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında locaların sayısının artırılması ve daha modern bir stat konsepti oluşturulması planlanıyor.

STADYUMA DEV BÜTÇE AYRILACAK!

Bu dev yatırımın yaklaşık 300-350 milyon euro civarında bir maliyeti olacağı belirtilirken, kulüp yetkililerinin bu bütçeyi karşılamak için sponsorlardan destek bulabileceklerine inandıkları ifade edildi.

Ancak Başkan Ali Koç, bu projenin hayata geçirilmesi için net bir şart ortaya koydu. İşte Sercan Hamzaoğlu'nun yeni stadyum projesi hakkında yaptığı açıklama:

"Son yapılan yönetim kurulu toplantısında şu fikir ortaya atıldı: 'Kenan Evren Lisesi’ alanıyla birlikte stadın alanını genişleterek 65 bin kişilik stat yapalım. 1 yıl Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda oynayalım. 1 yıl içinde stat projesini yetiştiririz tarzında düşünce var. Locaların sayısını artırmak istiyorlar. Yaklaşık 300-350 milyon Eoru'yu bulacak bir proje ve 'sponsorları da buluruz' demişler. Başkan Ali Koç, 'Şampiyon olmadan bunu yapamayız' demiş. Eğer bu sene şampiyon olunursa gelecek sene için bu fikir masada ve güçlü."