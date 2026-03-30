Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Portekizli yıldız kulübü tarafından serbest bırakıldı!

Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Raphael Guerreiro, Bayern Münih ile sezonu tamamlayacak ve yaz itibarıyla da serbest statüde olacak. Kırmızı beyazlılar, Portekizli yıldız için veda duyurusu gerçekleştirdi.
"Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız! Rapha’ya birlikte geçirdiğimiz süre için teşekkür ediyoruz. Sahada her zaman güvenilir bir oyuncuydu ve karakteriyle soyunma odasına katkı sağladı. Görüşmelerimiz iyi ve anlayış çerçevesinde geçti. Yaz ayına kadar birlikte hedeflerimize odaklanacağız."
Bu sezon Bayern Münih ile 23 mücadelede yer alan ve 908 dakika sahada kalan Raphael Guerreiro, 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.