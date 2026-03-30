Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Raphael Guerreiro, Bayern Münih ile sezonu tamamlayacak ve yaz itibarıyla da serbest statüde olacak. Kırmızı beyazlılar, Portekizli yıldız için veda duyurusu gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Portekizli yıldız kulübü tarafından serbest bırakıldı! Bayern Münih, Portekizli yıldız oyuncusu Raphael Guerreiro'nun yaz aylarında kulüpten ayrılacağını duyurdu. Raphael Guerreiro, sezon sonu itibarıyla serbest statüde olacak. Bayern Münih, Guerreiro'ya birlikte geçirdikleri süre için teşekkür etti. Guerreiro bu sezon Bayern Münih ile 23 mücadelede yer aldı, 4 gol ve 3 asist katkısı sağladı.

BAYERN MUNIH'TEN RAPHAEL GUERREIRO AÇIKLAMASI

"Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız! Rapha’ya birlikte geçirdiğimiz süre için teşekkür ediyoruz. Sahada her zaman güvenilir bir oyuncuydu ve karakteriyle soyunma odasına katkı sağladı. Görüşmelerimiz iyi ve anlayış çerçevesinde geçti. Yaz ayına kadar birlikte hedeflerimize odaklanacağız."

RAPHAEL GUERREIRO VE BAYERN MUNIH RAKAMLARI

Bu sezon Bayern Münih ile 23 mücadelede yer alan ve 908 dakika sahada kalan Raphael Guerreiro, 4 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.