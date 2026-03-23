Fenerbahçe'nin transferine Chelsea engeli: Arjantinli yıldız imza aşamasında!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer kararını beklediği Marcos Senesi, Premier Lig devi Chelsea ile söz kesti. Halihazırda maaş görüşmelerine de başlayan tarafların anlaşmasıyla, yakın zamanda imzalar da atılacak.

FENERBAHÇE'NİN MARCOS SENESI TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Marcos Senesi için resmi temaslarda bulunduğu dönemde, Chelsea de Arjantinli stoper için devreye girmişti! An itibarıyla sözleşmesinin son aylarında olan Marcos Senesi, kariyeriyle ilgili son kararı Chelsea'den yana aldı ve Fenerbahçe gibi seçenekleri ikinci plana itti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ MARCOS SENESI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth ile 32 maça çıkmış ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.