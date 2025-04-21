Fenerbahçe'nin yeni stoperi belli oldu: Brezilya'dan transfer sürprizi geldi!

İstanbul
Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi olarak Lucas Freitas duyuruldu. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Lucas Freitas'ı takip ettiğini yazdı.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, an itibarıyla bir süredir takip ettiği Lucas Freitas için temaslara başlamaya karar verdi.
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk hamlesi Vasco forması giyen Lucas Freitas oldu. Brezilya'dan Globo'nun haberine göre sarı lacivertli ekip yakın zamanda 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapacak.
Vasco-Flamengo maçında Freitas'ı tribünden takip eden scout ekibi, Brezilyalı savunmacıya transferde tam not verdi.
Bu sezon toplamda 12 maça çıkan Lucas Freitas, 984 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.