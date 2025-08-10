Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi çıtayı yükseltti!

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Portekizli sağ bek, Şampiyonlar Ligi için net mesajlar verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi çıtayı yükseltti!
Nelson Semedo, 'nin hedeflerinden bahsetti. Yıldız savunmacı, genel olarak çıtayı yükseltti.

NELSON SEMEDO'DAN FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTİĞİ

"Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam oluşturacaklar. Bundan hiç kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, %100'ümüzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o aşamadan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak."

Fenerbahçe'nin yeni transferi çıtayı yükseltti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE FEYENOORD ARASINDAKİ İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Temsilcimiz, Hollanda'da son dakikalarda yediği gol ile 2-1 mağlup olmuştu.
