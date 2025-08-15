Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye geliyor mu? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Yeni sezona şampiyonluk iddiasını güçlendirmek üzere kadro planlaması yapan Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Son olarak Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Kanarya'da, Kerem Aktürkoğlu ismi gündemi epey meşgul etmişti. Aktarılan son gelişmelerde milli yıldızın transferinden vazgeçildiği belirtilirken, Benfica teknik direktörü Bruno Lage, transfer tartışmalarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye geliyor mu? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 16:40

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de gelişmesi yaşanıyor. Teknik Direktörü milli oyuncunun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geliyor mu? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

"BENFICA'DA MUTLU YENİ NUMARA SEÇTİ"

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

Fenerbahçe'ye geliyor mu? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi

FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA

Öte yandan Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Estrela hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Cevaplanmamış sorular olduğunu biliyorum. Bugün cevap vermek, odak noktasının Şampiyonlar Ligi olduğu bir maçtan daha mantıklı. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve playoff ile iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

Fenerbahçe'ye geliyor mu? Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray kaleci transferini bitirmek üzere! Listede 3 isim var
ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#bruno lage
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.