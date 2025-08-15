Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Beşiktaş, Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Ndidi'nin ardından şimdi ise sağ bek transferini noktalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş iddialara göre Bundesliga 2. lig ekiplerinden Schalke forması giyen Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.

Taraftarlar tarafından Taylan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor.

TAYLAN BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Taylan Bulut, 19 Ocak 2006 yılında Almanya'nın Eschweiler şehrinde dünyaya geldi. Germania Dürwib Altyapısı'nda futbola başlayan genç yıldız Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

Schalke'de U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra 2024 yılında a takıma yükseldi.

TAYLAN BULUT İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon Schalke ile toplam 29 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2.450 dakika süre alan genç futbolcu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın 19 Haziran 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Taylan Bulut'un 6 milyon Euro değeri bulunuyor.