Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi

Beşiktaş sağ bek transferi için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Siyah-beyazlıların sağ bek için Taylan Bulut ile anlaştığı iddia edildi. Taraftarlar tarafından Taylan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadığı araştırılmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:42

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden , Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Ndidi'nin ardından şimdi ise transferini noktalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş iddialara göre . lig ekiplerinden Schalke forması giyen Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.

Taraftarlar tarafından Taylan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor.

Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi

TAYLAN BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Taylan Bulut, 19 Ocak 2006 yılında Almanya'nın Eschweiler şehrinde dünyaya geldi. Germania Dürwib Altyapısı'nda futbola başlayan genç yıldız Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

Schalke'de U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra 2024 yılında a takıma yükseldi.

Taylan Bulut hangi takımlarda oynadı, istatistikleri! Beşiktaş'ın yeni transferi

TAYLAN BULUT İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon Schalke ile toplam 29 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2.450 dakika süre alan genç futbolcu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın 19 Haziran 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Taylan Bulut'un 6 milyon Euro değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#transfer
#beşiktaş
#schalke 04
#sağ bek
#Taylan Bulut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.