Galatasaray kaleci transferini bitirmek üzere! Listede 3 isim var

Galatasaray geçtiğimiz iki dönemde üst üste şampiyon olarak 5. yıldızını taktı. Bu sezon da ligde şampiyonluk ve Avrupa'da da büyük hedefleri olan sarı kırmızılı ekip, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

EDERSON İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR!

Galatasaray, kaleci transferinde önceliğini Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson’a verdi. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro’luk beklentiye karşı 7 milyon Euro’luk bir teklif sunarak pazarlık masasına oturdu. Ancak Manchester City, 10 milyon Euro’nun altına inmeme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ALTERNATİF YANN SOMMER!

Ederson transferinde pürüz çıkması durumunda Galatasaray, rotasını Inter’in deneyimli kalecisi Yann Sommer’e çevirdi. İsviçreli kaleci, tecrübesi ve istikrarlı performansıyla sarı-kırmızılıların radarında. Sommer’in Inter’deki durumu ve transfer için uygun şartların oluşması, Galatasaray’ın rotasını Sommer’e çevirmiş durumda.

FİLİP JORGENSEN ÜÇÜNCÜ SIRADA!

Chelsea’nin genç yeteneği Filip Jorgensen, Galatasaray’ın kaleci adayları arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Sommer transferlerinden sonuç alamazsa, Jorgensen için resmi girişimlere başlayacak.