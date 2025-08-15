Menü Kapat
29°
Editor
 | Emir Yücel

Galatasaray kaleci transferini bitirmek üzere! Listede 3 isim var

Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak hücum hattını oldukça güçlendirdi. Yapılan transferlerin ardından, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için de çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera’nın vedasından sonra kaleyi emanet edecek yeni bir isim arıyor. Ederson, Yann Sommer ve Filip Jorgensen gibi dünyaca ünlü kalecilerle görüşmeler sürüyor. İşte transfer sürecindeki son gelişmeler…

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 10:02

geçtiğimiz iki dönemde üst üste şampiyon olarak 5. yıldızını taktı. Bu sezon da ligde şampiyonluk ve Avrupa'da da büyük hedefleri olan sarı kırmızılı ekip, döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, ve 'i kadrosuna kattı.

EDERSON İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR!

Galatasaray, kaleci transferinde önceliğini Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi ’a verdi. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro’luk beklentiye karşı 7 milyon Euro’luk bir teklif sunarak pazarlık masasına oturdu. Ancak Manchester City, 10 milyon Euro’nun altına inmeme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ALTERNATİF YANN SOMMER!

Ederson transferinde pürüz çıkması durumunda Galatasaray, rotasını Inter’in deneyimli kalecisi Yann Sommer’e çevirdi. İsviçreli kaleci, tecrübesi ve istikrarlı performansıyla sarı-kırmızılıların radarında. Sommer’in Inter’deki durumu ve transfer için uygun şartların oluşması, Galatasaray’ın rotasını Sommer’e çevirmiş durumda.

FİLİP JORGENSEN ÜÇÜNCÜ SIRADA!

Chelsea’nin genç yeteneği Filip Jorgensen, Galatasaray’ın kaleci adayları arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Sommer transferlerinden sonuç alamazsa, Jorgensen için resmi girişimlere başlayacak.

