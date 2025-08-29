Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız isim! Florentino Perez'in kararı...

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı. Son olarak orta saha bölgesine Edson Alvarez'i katan sarı-lacivertlilere bir müjde de Real Madrid'den geldi. İspanyol devinin yıldızı, Fenerbahçe ile anlaştı. İşte o isim...

29.08.2025
29.08.2025
Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren 'de orta saha takviyesi için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. penceresinin kapanmasına sayılı günler kala vites yükselten sarı-lacivertliler, Belçikalı Youri Tielemans'tan sonra 'in İspanyol yıldız Dani Ceballos'u da gündemine aldı. Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu için eflatun beyazlılara resmi teklifini yaptı ve başkan Florentino Perez'in kararını beklemeye başladı.

MARSİLYA DA ANLAŞMIŞTI

Daha önce Marsilya, Real Madrid'le Ceballos için anlaşma sağlamıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya da rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için çalışma başlattı ve Marsilya'nın yaptığı teklifin aynısını yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI İÇİN AYRILACAK

Real Madrid'de rotasyon oyuncusu konumuna düşen Ceballos, 2026 Dünya Kupası'nda 'nın formasını giymek istediğinden ayrılmaya sıcak.

REAL MADRİD KARİYERİ

2017 yılında Real Betis'ten 16.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2019-2021 yılları arasında ise Arsenal formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı. Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti.

