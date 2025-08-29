Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Gece yarısı duyurdular

İstanbul
Şampiyonlar Ligi’ne Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle veda eden Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için bastırıyor. Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden Record, transfer görüşmelerinin rövanş maçının ardından hız kazandığını yazdı.
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Benfica’nın istediği şartları karşılama konusunda ilerleme kaydettiği ve taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nu Türkiye’ye getirerek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.