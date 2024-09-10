Ferdi Kadıoğlu, Brighton macerasına başlıyor!

10 Eylül 2024 23:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:06

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İngiliz kulübü Brighton'a transfer olduktan sonra ilk karşılaşmasına çıkmak üzere.

Fenerbahçe'den rekor bedelle Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sona erdiği bildirildi.

Milli futbolcunun, takımının hafta sonunda Ipswich Town ile oynanacak olan maçta teknik direktör tarafından süre verilmesiyle birlikte yeni kulübünde ilk kez maça çıkabilecek.

The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den 35 Milyon Euro + bonuslar ile transfer etmişti.