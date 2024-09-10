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Hatayspor kadrosuna Francisco Calvo'yu kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 20:54 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:42
Hatayspor kadrosuna Francisco Calvo&#039;yu kattı!

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, Meksika kulübü FC Juarez'den Francisco Calvo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, savunmaya Francisco Calvo ile takviye yaptı. Vincent Aboubakar transferi sonrası dikkat çeken Hatayspor, Francisco Calvo'nun transferini de resmen açıkladı.

Transfer Merkezi ™ on X: "🔥 Hatayspor, daha önce Konyaspor forması giyen stoper Francisco Calvo ile 2 yıllığına anlaştı! https://t.co/QlPaLoYLR2" / X

Hatayspor, Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

Hatayspor, Francisco Calvo transferini açıkladı

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ali10 Eylül 2024 21:32

Yeni transfer iyi gelebilir umarım takımda fark yaratır

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