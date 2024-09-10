Hatayspor kadrosuna Francisco Calvo'yu kattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 20:54 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:42
Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, Meksika kulübü FC Juarez'den Francisco Calvo'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, savunmaya Francisco Calvo ile takviye yaptı. Vincent Aboubakar transferi sonrası dikkat çeken Hatayspor, Francisco Calvo'nun transferini de resmen açıkladı.
Hatayspor, Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com
Yeni transfer iyi gelebilir umarım takımda fark yaratır