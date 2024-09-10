Hatayspor kadrosuna Francisco Calvo'yu kattı!

10 Eylül 2024 20:54 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:42

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, Meksika kulübü FC Juarez'den Francisco Calvo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

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Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, savunmaya Francisco Calvo ile takviye yaptı. Vincent Aboubakar transferi sonrası dikkat çeken Hatayspor, Francisco Calvo'nun transferini de resmen açıkladı.

Hatayspor, Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."