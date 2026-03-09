Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri yükselişte: Altay Bayındır ve Enes Ünal'a güncelleme gelmedi!

Premier Lig'deki milli futbolcularımızın son durumları rakamlara da yansıdı. Halihazırda Ferdi Kadıoğlu için yükseliş hamlesi uygun görülürken, kulüplerinde rotasyonda olan Altay Bayındır ve Enes Ünal ise değerini korudu.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO OLARAK GÖSTERİLDİ

Önceki piyasa değeri 28 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu, 2 milyon Euroluk artışla 30 milyona ulaştı! Diğer taraftaysa Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 7 milyon Euroda, Bournemouht'da oynayan Enes Ünal'ın değeri ise 8 milyon Euroda sabit kaldı ve değişiklik yapılmadı.

FERDİ KADIOĞLU VE BRIGHTON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton ile 33 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2705 dakika süre almıştı.