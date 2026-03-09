Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri yükselişte: Altay Bayındır ve Enes Ünal'a güncelleme gelmedi!

Premier Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. İngiltere'de kariyerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu istikrarlı performansının karşılığını alırken, Altay Bayındır ve Enes Ünal'ın rakamlarına ise güncelleme gelmedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri yükselişte: Altay Bayındır ve Enes Ünal'a güncelleme gelmedi!
Burak Ayaydın
09.03.2026
09.03.2026
'deki milli futbolcularımızın son durumları rakamlara da yansıdı. Halihazırda için yükseliş hamlesi uygun görülürken, kulüplerinde rotasyonda olan Altay Bayındır ve Enes Ünal ise değerini korudu.

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri yükselişte: Altay Bayındır ve Enes Ünal'a güncelleme gelmedi!

FERDİ KADIOĞLU'NUN BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO OLARAK GÖSTERİLDİ

Önceki 28 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu, 2 milyon Euroluk artışla 30 milyona ulaştı! Diğer taraftaysa Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 7 milyon Euroda, Bournemouht'da oynayan Enes Ünal'ın değeri ise 8 milyon Euroda sabit kaldı ve değişiklik yapılmadı.

FERDİ KADIOĞLU VE BRIGHTON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton ile 33 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2705 dakika süre almıştı.

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri yükselişte: Altay Bayındır ve Enes Ünal'a güncelleme gelmedi!

FERDİ KADIOĞLU'NUN BRIGHTON İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
26 yaşındaki milli yıldız, İngiltere temsilcisine 2028 yazına kadar imza atmıştı.
