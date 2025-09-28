Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ferhat Arıcan'dan altın madalya geldi!

Ferhat Arıcan, Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan altın madalyayla döndü. Ayrıca da Türkiye, Szombathely'deki organizasyonu toplamda 3 altın madalya ile tamamladı.

Ferhat Arıcan'dan altın madalya geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 22:11

Ferhat Arıcan, bugün paralel barda elde ettiği 14 bin 250 puanla ikinci altın madalyasını kazandı. Öte yandan yine paralel barda Altan Doğan 13 bin 600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde 13 bin 700 puan ile altıncı oldu.

https://x.com/turkcimfed/status/1972347275088187604

MİLLİ SPORCULARDAN ALTIN MADALYALAR GELDİ

Ferhat Arıcan; dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı. İlave olarak da Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

Ferhat Arıcan'dan altın madalya geldi!

BAŞARILI PERFORMANSLAR

Milli sporcularımızın altın madalyalar kazandığı organizasyonda, özel performanslar da tarihteki yerlerini ayrıca aldı.

Ferhat Arıcan'dan altın madalya geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE EN SON HANGİ BRANŞTA ALTIN MADALYAYI KAYBETMİŞTİ?
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası finalinde son anda mağlup olmuş ve turnuvadan gümüş madalyayla ayrılmıştı.
