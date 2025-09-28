Ferhat Arıcan'dan altın madalya geldi!

Ferhat Arıcan, bugün paralel barda elde ettiği 14 bin 250 puanla ikinci altın madalyasını kazandı. Öte yandan yine paralel barda Altan Doğan 13 bin 600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde 13 bin 700 puan ile altıncı oldu.

https://x.com/turkcimfed/status/1972347275088187604

MİLLİ SPORCULARDAN ALTIN MADALYALAR GELDİ

Ferhat Arıcan; dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı. İlave olarak da Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

BAŞARILI PERFORMANSLAR

Milli sporcularımızın altın madalyalar kazandığı organizasyonda, özel performanslar da tarihteki yerlerini ayrıca aldı.