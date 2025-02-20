Fernando Muslera yedek! Günay Güvenç 11'de

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı tercih ile takımın kaptanı Fernando Muslera'yı sakatlık veya ceza durumu olmadığı halde yedek kulübesinde oturtup 11'e Günay Güvenç'i seçmesi tecrübeli teknik adamın 4 gün sonra Fenerbahçe maçını düşündüğüne işaret edildi.