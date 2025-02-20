Fernando Muslera yedek! Günay Güvenç 11'de

İstanbul
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı tercih ile takımın kaptanı Fernando Muslera'yı sakatlık veya ceza durumu olmadığı halde yedek kulübesinde oturtup 11'e Günay Güvenç'i seçmesi tecrübeli teknik adamın 4 gün sonra Fenerbahçe maçını düşündüğüne işaret edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Süper Lig'de ise Fenerbahçe ile liderlik için karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk kalede Günay Güvenç'i tercih etti.
Fernando Muslera, uzun zaman sonra ilk kez cezalı ve sakatlık harici yedek kulübesinde yer aldı.
Bu karar sonrası milli stoper Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar karşısında sahaya kaptan olarak çıkacak.