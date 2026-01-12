Fethiyespor - Galatasaray kupa maçı ne zaman? Maçın yayın bilgileri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından ettiği Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 2. hafta maçları oynanacak. Kupada 2. hafta karşılaşmaları 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları arasında sonucu merakla beklenen karşılaşmalardan biri de A Grubu'nda Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Ev sahibi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. eleme turundan katılmıştı. Bu turda karşılaştığı Söke 1970 Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, 2. tura yükselmişti. Bu turda karşılaştığı Kestel Çilekspor'u da 1-0 yenen Fethiyespor, 3. turda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Bu turda Dersimspor'u 3-0 yenen Fethiyespor, 4. turda da Bandırmaspor'u 4-1'lik skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Fethiyespor, kupada grup aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşmıştı. Muğla temsilcisi, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Sait Karafırtınalar'ın çalıştığı Fethiyespor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla ligde 14. sırada bulunan Fethiyespor, bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

Konuk ekip Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasından katılmıştı. Gruptaki ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu maçlarda 39 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasındaki Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü oynanacak. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki maç A Spor ekranlarından yayınlanacak.