Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fethiyespor - Galatasaray kupa maçı ne zaman? Maçın yayın bilgileri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Kupada 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte karşılaşma öncesi ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fethiyespor - Galatasaray kupa maçı ne zaman? Maçın yayın bilgileri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 13:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından ettiği Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 2. hafta maçları oynanacak. Kupada 2. hafta karşılaşmaları 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları arasında sonucu merakla beklenen karşılaşmalardan biri de A Grubu'nda Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Ev sahibi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. eleme turundan katılmıştı. Bu turda karşılaştığı Söke 1970 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, 2. tura yükselmişti. Bu turda karşılaştığı Kestel Çilekspor'u da 1-0 yenen Fethiyespor, 3. turda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Bu turda Dersimspor'u 3-0 yenen Fethiyespor, 4. turda da Bandırmaspor'u 4-1'lik skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Fethiyespor, kupada grup aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşmıştı. Muğla temsilcisi, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Sait Karafırtınalar'ın çalıştığı Fethiyespor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla ligde 14. sırada bulunan Fethiyespor, bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

Fethiyespor - Galatasaray kupa maçı ne zaman? Maçın yayın bilgileri belli oldu

Konuk ekip Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasından katılmıştı. Gruptaki ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu maçlarda 39 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

Fethiyespor - Galatasaray kupa maçı ne zaman? Maçın yayın bilgileri belli oldu

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı öncesi araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasındaki Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü oynanacak. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki maç A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yıldız ismin peşinde! Kesenin ağzı açıldı: İşte istenen bonservis
Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.