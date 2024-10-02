FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında ortalık karıştı! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iptal edildi 

02 Ekim 2024 20:57 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 21:09

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçının henüz ilk dakikalarında sahaya atılan madde yüzünden karşılaşma durdurulurken alınan yeni kararla maçın yarın oynanmasına karar verildi.

Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ Kadın Basketbol Takımları, geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu ve FIBA Avrupa Kupası finalisti olarak FIBA Süper Kupa'nın 13'üncü ayağında karşı karşıya geldi. Maç sırasında istenmeyen olaylar yaşanırken müsabaka yarına ertelendi.

DERBİ​ YARINA ERTELENDİ!

Maçın 2. dakikasında, tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle oyun durduruldu. Hakemlerin müdahalesiyle takımlar soyunma odasına çekildi.

Daha sonra, tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. İlk etapta maçın seyircisiz devam edeceği duyuruldu, ancak sonrasında karşılaşmanın ertesi güne ertelendiği açıklandı.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARA FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ MÜDAHALE ETTİ

Polisin olaylara müdahalesi sonrası bir taraftar gözaltına alındı. Taraftarın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci duruma müdahale etti. Ketenci'nin polislerin peşinden koştuğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Opet'ten yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile karşılaşacağımız FIBA Kadınlar Süper Kupa maçının 3 Ekim Perşembe günü (yarın) seyircisiz oynanmasına karar verilmiştir. Karşılaşma ile ilgili diğer detaylar netleştiğinde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.