FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda büyük heyecan: Avrupa devleri 14 gol attı!

İstanbul
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih ile PSG resmen şov yaptı. İki Avrupa devi de rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih ve PSG farka koştu. Avrupa devleri, rakipleri karşısında adeta gövde gösterisi yaptı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City'yi 10-0 yendi.
https://x.com/FCBayern/status/1934309561550152153
Organizasyonun sonucu merakla beklenen maçında, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'i 4-0'la geçti.
https://x.com/PSG_inside/status/1934356561184342194