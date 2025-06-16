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 | Burak Ayaydın

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda büyük heyecan: Avrupa devleri 14 gol attı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih ile PSG resmen şov yaptı. İki Avrupa devi de rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda büyük heyecan: Avrupa devleri 14 gol attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 00:44

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih ve PSG farka koştu. Avrupa devleri, rakipleri karşısında adeta gövde gösterisi yaptı.

BAYERN MUNIH 10 GOLLE KAZANDI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City'yi 10-0 yendi.

https://x.com/FCBayern/status/1934309561550152153

PSG 4-0 KAZANDI

Organizasyonun sonucu merakla beklenen maçında, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'i 4-0'la geçti.

https://x.com/PSG_inside/status/1934356561184342194

Sıkça Sorulan Sorular

BÜYÜK HEYECAN HANGİ MAÇLA DEVAM EDECEK?
Brezilya ekibi Botafogo ile Amerika temsilcisi Seattle Sounders TSİ 05:00'te karşı karşıya gelecek.
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ETİKETLER
#bayern munich
#bayern münih
#psg
#Abd Kampı
#2025 Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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