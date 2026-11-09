FIFA, yılın 11'ini açıkladı! İşte en çok oy alan futbolcular

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen yılın 11'i belli oldu. Konuyla ilgili FIFA'dan açıklama geldi.

Yılın 11'i 75 ülkede forma giyen yaklaşık 26 bin 317 profesyonel futbolcu tarafından belirlendi. En çok oy alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu ve üç forvet oyuncusu 11'e seçildi. Son kontenjan ise en çok oy alan diğer forvet oyuncusuna verildi.

2026 FIFA Yılın 11'inde şu isimler yer aldı:

ERKEKLER

Kaleci: David Raya (Arsenal, İspanya)

Savunma: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere), Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Hücum: Erling Haaland (Manchester City, Norveç), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa), Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin), Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

KADINLAR

Kaleci: Hannah Hampton (Chelsea, İngiltere)

Savunma: Lucy Bronze (Chelsea, İngiltere), Alex Greenwood (Manchester City, İngiltere), Mapi Leon (Barcelona/London City Lionesses, İspanya), Irene Paredes (Barcelona, İspanya)

Orta saha: Aitana Bonmati (Barcelona, İspanya), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, İspanya), Ella Toone (Manchester United, İngiltere)

Hücum: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambiya), Claudia Pina (Barcelona, İspanya), Alessia Russo (Arsenal, İngiltere)

MESSI REKORU GELİŞTİRDİ

Lionel Messi, 2026 FIFPRO Dünya 11'ine seçilerek 18. kez bu başarıyı elde etti ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

BALLON D'OR SAHİBİ KANE SEÇİLMEDİ

2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane, FIFPRO Dünya 11'ine seçilmedi. FIFPRO Dünya 11'inin belirlenmeye başlandığı 2005 yılından bu yana ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir futbolcu, aynı yılın en iyi 11'ine seçilmedi.

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ CUBARSI'NİN

Öte yandan Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen 2026 Golden Boy ödülünü, Barcelona'dan Pau Cubarsi kazandı.