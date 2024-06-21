Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde veda etti

21 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:48

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı final için parkeye çıktığı maçta Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek veda etti. Filenin Sultanları, Polonya'ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik setlerin sonucunda 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi macerasına çeyrek finalde nokta koydu.

POLONYA, İTALYA İLE MÜCADELE EDECEK

Filenin Sultanları'nı deviren Polonya yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.