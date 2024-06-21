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Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde veda etti

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:48
Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde veda etti

Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı final için parkeye çıktığı maçta Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek veda etti. Filenin Sultanları, Polonya'ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik setlerin sonucunda 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi macerasına çeyrek finalde nokta koydu.

Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde veda etti - 1. Resim

POLONYA, İTALYA İLE MÜCADELE EDECEK

Filenin Sultanları'nı deviren Polonya yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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