Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde veda etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:48
Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı final için parkeye çıktığı maçta Polonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne Çeyrek Finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek veda etti. Filenin Sultanları, Polonya'ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik setlerin sonucunda 3-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi macerasına çeyrek finalde nokta koydu.
POLONYA, İTALYA İLE MÜCADELE EDECEK
Filenin Sultanları'nı deviren Polonya yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr