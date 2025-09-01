Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Filenin Sultanları Slovenya'yı devirip çeyrek final biletini kaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine set vermeden 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız ABD ile eşleşti.

Filenin Sultanları Slovenya'yı devirip çeyrek final biletini kaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
18:01
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
18:27

, Tayland'da düzenlenen 'nın son 16 turu maçında ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine set vermeden 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız ABD ile eşleşti.

MAÇTAN DETAYLAR

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Eşitliğin ardından blokta etkinliği artıran Slovenya, setin ortalarına doğru 3 sayı (7-10) fark yakaladı. 4 sayılık seri yakalayarak 11-10 öne geçen milliler, setin sonuna doğru bu avantajını (17-14) artırdı. 20'li sayılara gelindiğinde eşitliği (22-22) yakalayan Slovenya, (24-25) set sayısını da gördü. İki kez set sayısını çeviren milli takım, ilk seti 30-28 önde bitirdi.

Filenin Sultanları Slovenya'yı devirip çeyrek final biletini kaptı

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 4 sayı (5-1) fark yakaladı. Setin ortasında farkı 7'ye (14-7) yükselten milliler, İlkin Aydın, Eda Erdem, 'la bulduğu sayılarla farkı iyice (20-11) artırdı. Etkili oyununu sürdüren Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan Slovenya, setin başlarında farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Gizem Örge ile defanstaki etkinliğini artıran milliler, Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le bulduğu sayılarla 13-13'te eşitliği yakaladı. Bu sayıların ardından iyice rahatlayan milli takım, setin ortalarını 3 sayı (16-13) önde geçti. Setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Takımı, üçüncü seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları Slovenya'yı devirip çeyrek final biletini kaptı

RAKİP ABD OLDU

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti. Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

VARGAS 20 SAYI BULDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan takip etti.

Slovenya'da ise Sillah ve Zatkovic 15'er sayı buldu.

SET VERMEDEN DEVAM

Milli takım, Slovenya'yı 3-0 yenerek organizasyondaki "set vermeme" başarısını sürdürdü. A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başarmıştı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şanssızlığını da kırmıştı.

