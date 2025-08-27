Filenin Sultanları set vermeden namağlup turladı! Sırada Slovenya var

İstanbul
Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Grup aşamasındaki üçüncü maçında Kanada ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 25-21, 27-25 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenerek üst tura adını yazdırdı.
E Grubu’nu lider tamamlayan Türkiye, üçte üç yaparak son 16 turuna namağlup yükseldi. Millilerin rakibi, D Grubu ikincisi Slovenya oldu. Türkiye-Slovenya karşılaşması 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.