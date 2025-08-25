Filenin Sultanları Bulgaristan'ın belini büktü! Son 16'yı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları rakibini 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek E Grubu'nda ikide iki yaptı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00'de Kanada ile karşılaşacak.



Milliler bu sonuçla Kanada ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sultanlar, son 16 turunda D Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.