TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

DMM'den o iddiaya yalanlama: "Türkiye terörle mücadelede öncü ülkedir"

Hindistan’daki bazı medya kuruluşlarının, "Türkiye’nin Hindistan’daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" yönündeki iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımlayarak çıkan haberleri yalanladı.

DMM'den o iddiaya yalanlama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 21:17

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ’daki bazı medya kuruluşlarının, "’nin Hindistan’daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" yönündeki iddialarını yalanlandı.

TÜRKİYE ULUSLARARASI TOPLUMDA TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNCÜ ÜLKE KONUMUNDADIR!

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hindistan’da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, ‘Türkiye’nin Hindistan’daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı’ yönünde yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir kampanyasının parçasıdır. Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte; uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır" denildi.

DMM'den o iddiaya yalanlama: "Türkiye terörle mücadelede öncü ülkedir"

ULUSLARARASI BARIŞ YAPILAN KATKILARI GÖLGELMEYE YÖNELİKTİR

Türkiye’nin dünyada teröre karşı etkin rol üstlendiği söylenen açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye, Birleşmiş Milletler Küresel Stratejisi’ne aktif katkı sağlamakta; NATO’nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde etkin rol üstlenmektedir. Türkiye’nin Hindistan’a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik ‘radikalleşme faaliyetinde bulunduğu’ iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye’yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

