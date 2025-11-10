Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

'MEB 10 Kasım'da kapıları kilitleyin talimatı verdi' iddiası! DMM'den yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Millî Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiğine yönelik iddiaları yalanladı.

'MEB 10 Kasım'da kapıları kilitleyin talimatı verdi' iddiası! DMM'den yalanlama geldi
Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; “Millî Eğitim Bakanlığının ’da okullarda ’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği” iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yayımladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, “Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği” şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

'MEB 10 Kasım'da kapıları kilitleyin talimatı verdi' iddiası! DMM'den yalanlama geldi

"MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir.

"ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur"

