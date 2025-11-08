Deprem paraları ile ilgili o iddialara ilişkin açıklama geldi!

Düzce Belediyesi deprem parası Süleyman Soylu Kültür Merkezi inşaatına harcanmış yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında ‘Deprem parası Süleyman Soylu Kültür Merkezi inşaatına harcanmış' başlığıyla yayımlanan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer alan ‘Düzce Belediyesi'nin deprem yardımı ödeneğini Süleyman Soylu Kültür Merkezi yapımında kullandığı' yönündeki iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Bahse konu yapı Düzce Belediyesi sorumluluğunda da değildir, ismi de Süleyman Soylu Kültür Merkezi değildir. Haberde açıklaması yer alan ödenek gerçekte; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Düzce'de 23 Kasım depreminden etkilenen bölgelerde toplumsal dayanışma, afet bilinci ve sosyal rehabilitasyon faaliyetlerine hizmet edecek çalışmalar için kullanılmıştır. Habere konu olan merkezin asıl amacı; özellikle Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal dayanışmanın artırılması ve vatandaşların sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Söz konusu tesisin adı, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından ‘Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi' olarak yeniden düzenlenmiş, kapsam ve misyonu ile yapının tümü Düzce Valiliği sorumluluğuna devredilmiştir. Çalışma kapsamında herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmamıştır. Fotoğraflardan görüleceği üzere söz konusu merkezde önceki dönem İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun ismi yer almamaktadır. Önceki dönem İçişleri Bakanı'mız, Belediye Başkanı'mıza bir mektup göndererek bu merkeze isminin verilmesini istememiştir. Sayıştay raporlarında da belirtildiği üzere, proje ‘afet sonrası toplumun yeniden yapılandırılması ve dayanıklılık artırma faaliyetleri' kapsamında değerlendirilmiş, tüm harcamalar şeffaf biçimde belgelenmiş ve yasal denetime tabi tutulmuştur. Bu nedenlerle, haberde yer alan iddiaların gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu, Düzce Belediyesi'nin hiçbir şekilde amacı dışında kaynak kullanımı veya usulsüz harcama yapmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.